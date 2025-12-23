انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا

شهدت منطقة إمبابة انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانهيار عقار بمنطقة إمبابة، وجه اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تبين من الفحص انهيار عقار مكون 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وتجري الآن قوات الإنقاذ البرى عمليات رفع الأنقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين من سكان العقار.

ولا تزال عمليات البحث جارية، حيث تمت الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسئولى حى إمبابة.