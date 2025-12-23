قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

استمرار حبس المتهم بـ.قتل الفنان سعيد مختار في أكتوبر

الفنان سعيد مختار
الفنان سعيد مختار
ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة بمدينة أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وقررت النيابة العامة في أكتوبر، إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد سماع أقوالها في واقعة مقتل الفنان على يد زوجها بأكتوبر.

وشهدت جريمة مقتل الفنان سعيد مختار تفاصيل وتطورات مثيرة عقب خروجه دفاعه لتفجر عدة مفاجآت حول علاقته بوالدة ابنه التي تزوجت من آخر عرفيا وقام زوجها العرفي بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر. 

وفجرت شيرين جودة محامية الفنان الراحل سعيد مختار مفاجأة صادمة بأن ما يتردد أن الفنان طلق زوجته عار تماما عن الصحة وأنها مازالت زوجته وعلى ذمته وأنها بزواجها عرفيا من آخر جمعت بين زوجين وأن الفنان سعيد مختار أصيب بصدمة فور علمه بعلاقتها بالشخص الآخر وأن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ شهر سبتمبر الماضي ولم يصدر فيها حكم حتى الآن أي أنها مازالت على ذمة الفنان سعيد مختار وتزوجت من شخص آخر.

وأضافت شيرين جودة المحامية في بث مباشر "لايف" عبر صفحتها الشخصية أن الفنان سعيد مختار في أول شهر نوفمبر الماضي استأجر شقة لزوجته وقبل الجريمة بعدة ساعات قام بتحويل مبلغ مالي لها من أجل الإنفاق على ابنه سليم الذي كانت تمنعه من رؤيته منذ فترة حتى تم التواصل بينهما لرؤية ابنه مساء يوم الجمعة الماضي الذي وقعت به الجريمة حيث حضرت إلى النادي رفقة زوجها العرفي رغم وجود زوجها والد طفلها. 

وأكدت جودة ، على عدم صحة ما تداول بأن الفنان سعيد مختار كان يحمل سلاح أبيض وأن المتهم عاطف. ع.ا هو من كان يحمل السلاح الأبيض في سيارته وقتل سعيد بـ3 طعنات في القلب وليس كما زعم المتهم أنه كان يدافع عن نفسه وحاول جذب السكين منه فأصابته بجرح أسفل الذراع، مشيرة إلى أن النيابة أصدرت قرارا بتشريح جثة الفنان سعيد مختار وأنهم في انتظار صدور تصريح الدفن. 

وقالت شيرين جودة، إن الطفل سليم شاهد والده يقتل أمامه ، وأن والدته أخذته وفرت هاربة فور وقوع الجريمة ، تاركة الفنان غارقا في دمائه والمتهم بجوار جثته ، كما ذكر بعض أصدقاء سعيد مختار أن المتهم كان يتردد على كافيه يمتلكه الفنان بشكل شبه يومي ويزعم صداقته حتى ارتبط بزوجته بعلاقة ثم تزوجا عرفيا رغم أنها مازالت متزوجة ولم يصدر قرار بطلاقها. 

من جانبه أقر المتهم "عاطف. ع" 61 عامًا، خلال التحقيقات بأنه تزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ نحو 3 أشهر، وأنه كان بصحبتها في يوم الواقعة، حيث توجهت الأخيرة إلى النادي مع نجلها البالغ 9 سنوات لرؤية والده. 

وذكر المتهم أنه كان في انتظارها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي، ثم اصطحبها للجلوس في أحد الكافيهات، مؤكدا أنه فوجئ بطليق زوجته، الفنان سعيد مختار، يعترض طريق السيارة عقب انتهائه من رؤية ابنه.

وقال المتهم في اعترافاته إن المجني عليه بدا في حالة انفعال شديد، وبدأ في توجيه عبارات حادة واتهامات له ولزوجته، قبل أن يحاول فتح باب السيارة بالقوة.

وأضاف المتهم أن الفنان الراحل استل سكينًا كان بحوزته، واعتدى عليه مسببًا له جرحًا في اليد، وخلال محاولة صدّ الاعتداء – وفق رواية المتهم – حدث اشتباك بالأيدي، وخلاله تحركت السكين بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بجرح نافذ أسفل الذراع، تسبب لاحقًا في وفاته.

وأكد المتهم أمام النيابة أنه لم يقصد إيذاء أو قتل الفنان، وأن ما حدث كان نتيجة "دفاعه عن نفسه ومحاولة تفادي الضرب"، مؤكدًا أن السكين كانت في يد المجني عليه وليس في حوزته.

وأكدت زوجة المتهم – طليقة المجني عليه – روايته، مؤكدة أن طليقها واجههما بشكل عدائي، وحاول الاعتداء على زوجها داخل السيارة، ما تسبب في وقوع الاشتباك.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي لتحديد كيفية حدوث الإصابة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط النادي، وسماع أقوال الشهود المتواجدين وقت الواقعة.

مقتل الفنان سعيد مختار جريمة مقتل الفنان سعيد مختار الفنان سعيد مختار سعيد مختار طليقة الفنان الراحل سعيد مختار

