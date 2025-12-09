كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟

تصدرت واقعة مقتل الفنان سعيد مختار مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد تداول أنها نتيجة خلاف عائلي اثناء رؤية الفنان نجله في نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

القصة الكاملة في مقتل الفنان سعيد مختار ..

في البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع قتيل أمام نادي شهير في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الفنان سعيد مختار وطليقته وزوجها اثناء رؤية الفنان نجله في النادي، ووفاة الفنان بـ طعنة سددها له زوج طليقته خلال المشاجرة.

طعنة قاتلة بسلاح أبيض

وكشف محامي المجني عليه، أنه أثناء وجود الضحية في محيط نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات والذي يعيش مع والدته بعد الانفصال، شاهد طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، والذي تبيّن لاحقًا أنه زوجها، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وخلال الاشتباك سقط الفنان سعيد مختار على الأرض بعد التعدي عليه من قبل الزوج ليرحل الفنان في الحال.

كما أكد، أن وجود المجني عليه في موقع الحادث كان بغرض رؤية نجله فقط وليس المشاجرة كما ردد البعض، ما تعرض له الفنان سعيد مختار كان اعتداءً مباغتًا وغادرًا تطور لطعنة قاتلة بسلاح أبيض، حيث تم ضبط المتهم الأول والتحقيق معه فورًا، وما زالت المتهمة الثانية هاربة.

المتهمة ما تزالت على ذمة الضحية قانونًا

وجاءت المحامية شيرين جودة دفاع المجني عليه، عبر بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: أن المتهم قد غدر بالمجني علية أثناء ذهابه لرؤية ابنه، وأنه ذهب لمقابلته فى مول شهير بأكتوبر وأن طليقته قامت بتغيير الميعاد وأتت بزوجها عاطف معها مؤكدة أن فى الأمر مكيدة من طليقته، كما أن زوجته كانت على علاقة بآخر هدد سعيد في مكالمات ورسائل موجودة على هاتفه مشيرة إلى أنه اتقتل غدر.

وأوضحت، أن الأخبار المتداولة حول طلاقه من زوجته غير صحيحة، وأن الزوجة ما تزال على ذمته قانونًا، كما أن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي لم يصدر فيها حكم، ما يجعلها، في وضع "مجتمعة بين زوجين" بعد زواجها عرفيًا من المتهم عاطف، كما أن المجني علية قام باستئجار شقة لزوجته وحول لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من وقوع الحادث لدعم نفقاتها الخاصة بابنه سليم الذي كانت الزوجة تمنعه من رؤيته لفترة.

شخص انهي حياة اخويا وعلي علاقه بمراته

وعن شقيقة الفنان سعيد مختار ، طالبت جهات التحقيق بالنيابة العامة والوزارة الداخلية بتحقيق القصاص العادل بإحالة المتهم بإنهاء حياة شقيقها للمحاكمة الجنائية العاجلة والقصاص لروحه، لافتة بقولها "شخص انهي حياة اخويا وعلي علاقه بمراته أثناء ذهابه لرؤية ابنه الوحيد بمحيط وادي دجله " .

فيما قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي شهير خلال رؤية الأخير ابنه بمنطقة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

