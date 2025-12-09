محكمة النقض صاحبة كلمة الفصل في انتخابات مجلس النواب .. تفاصيل

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 40 طعا انتخابيًا إلى محكمة النقض وتختص محكمة النقض وفقا للقانون بالفضل في صحة العضوية

اختصاصات محكمة النقض

طبقا لنص المادة 31 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية

وأكد القانون على أنه تفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، يقوم رؤوساء اللجان الانتخابية البالغ عددها 5606 لجنة على مستوى 14 محافظة، بفرز أصوات الناخبين التى أدلوا بها على مدار يومى 10 و11 نوفمبر، وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك.

وتسلمت محكمة النقض 69 طعنًا على صحة عضوية الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب محالين من الإدارية العليا وذلك لعدم اختصاص

وفى هذا التقرير نوضح الـ29 دائرة الملغاة بها انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب

1- الوادي الجديد

1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة

– طعن حمدي محمد سليمان.

2. الدائرة الأولى – الخارجة

– طعن أحمد العقاطي.

2- أسوان

دائرة إدفو

– طعن عادل سيد محمود.

دائرة نصر النوبة

– طعن علاء حسن حامد عثمان.

3- الأقصر

دائرة إسنا

– محمد عبد المحسن محمد رضوان.

6. دائرة القرنة

– طعن محمد محمود علي محمد.

7. دائرة الأقصر

– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.

4- الإسكندرية

8. دائرة أول المنتزه

– طعن عبد السلام محمد العمراوي.

5- المنيا

دائرة ملوي

– طعن حنان عياد خليل عيسى.

دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار

– طعن أبو الفتوح الشحات.

دائرة أبو قرقاص

– طعن مصطفى محمد بهي الدين.

دائرة المنيا

– طعن سيد أبو بريدعة.

دائرة دير مواس

– طعن أشرف أبو المكارم.

6- الجيزة

دائرة بولاق الدكرور

– طعن محمد طارق جمال الدين.

دائرة 6 أكتوبر

– طعن محمد رمضان طراد.

دائرة البدرشين

– طعن رمضان سيد أبو خاطر.

دائرة الهرم

– طعن خالد سلام.

دائرة قسم الجيزة

– طعن دندراوي أبو الفضل.

دائرة منشأة القناطر

– طعن حسام عميرة.

دائرة العمرانية والطالبية

– طعن سيد زغلول أحمد.

7- سوهاج

دائرة البلينا

– طعن محمد أبو هلالي.

8- البحيرة

دائرة حوش عيسى

– طعن محمد صلاح عباس.

دائرة كوم حمادة

– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.

دائرة المحمودية

– طعن محمد عباس.

دائرة الدلنجات

– طعن محمود عثمان.

9- أسيوط

دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط

– طعن أحمد إبراهيم العياط.

دائرة أبو تيج

– طعن الحسيني جلال.

دائرة أول أسيوط

– طعن علاء محمود عبد الغني.

10- الفيوم

دائرة سنورس

– طعن ربيع أبو كمال.