عايزين نحل الخلافات .. ماذا حدث لـ سيدة الزاوية على يد طليق ابنتها

واقعة مأساوية هزت أركان منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، بعد العثور على جثة سيدة خمسينية داخل شقتها مقتولة في حالة تعفن رمي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق ابنتها الذي أزهق روحها وقام بسرقة معاشها وهاتفها المحمول.

مقتل سيدة على يد طليق ابنتها في الزاوية الحمراء

تفاصيل الجريمة كشفتها التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب واقعة مقتل سيدة في منطقة الزاوية طليق ابنتها.

الواقعة بدأت باختفاء المجني عليها، وقيام ابنتها بمحاولة الاتصال بها أو الوصول إليها إلا أن الهاتف كان مغلق، وحينما ذهبت ابنتها إلى الشقة وجدتها مغلقة بالقفل من الخارج وبحثت عنها في كل مكان قد تكون ذهبت إليه لكنها فشلت في العثور عليها.

التحريات أشارت إلى أن ابنة المجني عليها قامت بكسر الباب لتجد والدتها جثة هامدة في الشقة، وبعد قيامها بإبلاغ الشرطة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقها، حيث حضر إليها وأوهمها بأنه يريد رؤية ابنه ووضع حلول للخلافات وقام بإزهاق روحها وسرقة معاشها وهاتفها المحمول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بعقار بدائرة قسم الشرطة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثة سيدة داخل الشقة في حالة تعفن رمي وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل طليق ابنتها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.