حوادث

بعد سماع أقوالها.. إخلاء سبيل طليقة الفنان سعيد مختار

سعيد مختار
سعيد مختار
أحمد مهدي

أمرت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، بإخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد الانتهاء من سماع أقوالها في واقعة مقتل الفنان على يد زوجها في منطقة أكتوبر.

إخلاء سبيل طليقة الفنان سعيد مختار

فيما قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي شهير خلال رؤية الأخير ابنه بمنطقة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع قتيل أمام نادي شهير في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الفنان سعيد مختار وطليقته وزوجها اثناء رؤية الفنان نجله في النادي، ووفاة الفنان بـ طعنة سددها له زوج طليقته خلال المشاجرة.

