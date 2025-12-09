إصابات وجروح.. القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة لقيامهما بالتعدى على بعضهما البعض بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص " 3 منهم مصابين بجروح ") وطرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم البعض ، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 عصا خشبية - عدد من الزجاجات الفارغة) وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





