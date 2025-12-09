بحوزته 1.25 طن حشيش وهيدرو بـ 85 مليون جنيه.. سقوط أخطر تجار المخدرات في الإسماعيلية| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته 1,250 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار به بالإسماعيلية، بقيمة مالية بلغت حوالى 85 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصر جنائى شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.. وضبط بحوزته (طن لمخدر الهيدرو – 250 كيلو جرام لمخدر الحشيش). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (85 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





