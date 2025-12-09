بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائى عقب تناولهن وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها (عدد 5 عاملات بأحد المصانع "مصابات بتقلص معوى وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن") .

وبسؤالهن قررن بأنهن حال تواجدهن بمحل عملهن قمن بطلب مأكولات من أحد المطاعم "كائن بدائرة القسم" وعقب تناولهن الطعام شعرن بحالة إعياء وآلام بالبطن فقمن بالتوجه من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم واتهمن مالك المطعم بالتسبب فى حدوث ذلك .

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المختصة تم إستهداف المطعم المشار إليه ، وأمكن ضبط المالك (مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل المطعم على (كمية من "اللحوم" – الأدوات والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات ) جميعها مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.