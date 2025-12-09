بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائى عقب تناولهن وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها (عدد 5 عاملات بأحد المصانع "مصابات بتقلص معوى وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن") .

وبسؤالهن قررن بأنهن حال تواجدهن بمحل عملهن قمن بطلب مأكولات من أحد المطاعم "كائن بدائرة القسم" وعقب تناولهن الطعام شعرن بحالة إعياء وآلام بالبطن فقمن بالتوجه من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم واتهمن مالك المطعم بالتسبب فى حدوث ذلك .

 عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المختصة تم إستهداف المطعم المشار إليه ، وأمكن ضبط المالك (مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل المطعم على (كمية من "اللحوم" – الأدوات والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات ) جميعها مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المصانع العاملات

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وكيل الأزهر يهنِّئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكوميَّة الدوليَّة للتربية البدنيَّة والرياضة باليونسكو

وكيل الأزهر يهنئ وزير الرياضة برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو

دعاء البرد الشديد .. اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

