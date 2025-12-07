احتفظ بالجثة 3 أيام.. أمن القاهرة يضبط المتهم بإنهاء حياة حماته في الزاوية الجمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على المتهم بقتل حماته في منطقة الزاوية الحمراء والاحتفاظ بجثمانها لمدة 3 أيام.

أمن القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بعقار بدائرة قسم الشرطة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثة سيدة داخل الشقة في حالة تعفن رمي وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل طليق ابنتها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.