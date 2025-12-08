قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ريخا تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

النجمة الهندية ريخا
النجمة الهندية ريخا
أوركيد سامي

خطفت النجمة الهندية ريخا الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، المقامة في ميدان الثقافة بمدينة جدة، حيث حضرت برفقة المخرج الهندي مظفر علي لحضور عرض فيلمهما الشهير “أومراو جان” ضمن فعاليات اليوم الرابع للمهرجان.

وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت يوم الخميس بعرض فيلم Giant للنجم المصري أمير المصري، الذي يؤدي دور الملاكم اليمني – البريطاني الأمير نسيم حميد، مسلطاً الضوء على رحلته من شوارع شيفيلد إلى قمة عالم الملاكمة تحت قيادة مدربه الأسطوري بريندان إنجل. الفيلم من بطولة النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن تأليف وإخراج روان أثالي، ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار "في حب السينما"، حيث يقدم الحدث العالمي باقة واسعة من العروض والأنشطة السينمائية بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وكشف المهرجان عن برنامج “اختيارات عالمية” الذي يضم نخبة من أبرز أفلام عام 2025 والتي لاقت إشادة واسعة في المهرجانات الدولية، ويشمل 9 عروض أولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى فيلمين مصريين يُعرضان للمرة الأولى في السعودية.

ويقدّم البرنامج فيلمين مصريين بارزين حظيا باهتمام نقدي دولي، هما:

فيلم “المستعمرة” (The Settlement) للمخرج محمد رشاد

فيلم “كولونيا” (My Father’s Scent) للمخرج محمد صيام


ويغوص الفيلمان في تفاصيل العلاقات الأسرية وتعقيداتها، مع التركيز على موضوع الأبوة من منظور إنساني عميق، وبأداءات تمثيلية لاقت إعجاب الجمهور والنقاد.

بهذا الحضور اللافت لكبار النجوم من العالم العربي والهند وصنّاع السينما العالمية، يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأكيد مكانته كأحد أهم المحافل السينمائية في المنطقة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

