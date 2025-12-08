ريخا تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

خطفت النجمة الهندية ريخا الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، المقامة في ميدان الثقافة بمدينة جدة، حيث حضرت برفقة المخرج الهندي مظفر علي لحضور عرض فيلمهما الشهير “أومراو جان” ضمن فعاليات اليوم الرابع للمهرجان.

وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت يوم الخميس بعرض فيلم Giant للنجم المصري أمير المصري، الذي يؤدي دور الملاكم اليمني – البريطاني الأمير نسيم حميد، مسلطاً الضوء على رحلته من شوارع شيفيلد إلى قمة عالم الملاكمة تحت قيادة مدربه الأسطوري بريندان إنجل. الفيلم من بطولة النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن تأليف وإخراج روان أثالي، ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار "في حب السينما"، حيث يقدم الحدث العالمي باقة واسعة من العروض والأنشطة السينمائية بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وكشف المهرجان عن برنامج “اختيارات عالمية” الذي يضم نخبة من أبرز أفلام عام 2025 والتي لاقت إشادة واسعة في المهرجانات الدولية، ويشمل 9 عروض أولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى فيلمين مصريين يُعرضان للمرة الأولى في السعودية.

ويقدّم البرنامج فيلمين مصريين بارزين حظيا باهتمام نقدي دولي، هما:

فيلم “المستعمرة” (The Settlement) للمخرج محمد رشاد

فيلم “كولونيا” (My Father’s Scent) للمخرج محمد صيام



ويغوص الفيلمان في تفاصيل العلاقات الأسرية وتعقيداتها، مع التركيز على موضوع الأبوة من منظور إنساني عميق، وبأداءات تمثيلية لاقت إعجاب الجمهور والنقاد.

بهذا الحضور اللافت لكبار النجوم من العالم العربي والهند وصنّاع السينما العالمية، يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأكيد مكانته كأحد أهم المحافل السينمائية في المنطقة