ليلى علوي تتألق في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

شهدت منطقة الحمراء في ميدان الثقافة بمدينة جدة حضور النجمة المصرية ليلى علوي ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث شاركت في مشاهدة العروض الخاصة بالأفلام القصيرة، ولفتت الأنظار بإطلالة جذابة باللون الفضي.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم الخميس بعرض فيلم "Giant" للنجم المصري أمير المصري، الذي يجسد شخصية الملاكم اليمني–البريطاني الشهير نسيم حميد، مستعرضًا رحلة صعوده من أحياء الطبقة العاملة في شيفيلد إلى عالم الاحتراف، تحت إشراف مدربه بريندان إنجل الذي كان له تأثير كبير في مسيرته.

فيلم "Giant" يضم مجموعة من نجوم السينما العالمية، أبرزهم النجم بيرس بروسنان، وهو من إخراج وتأليف روان أثالي، ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وتستمر الدورة الحالية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار "في حب السينما"، حيث تقدّم باقة واسعة من الأفلام العالمية والعربية.

فيلمان مصريان يحصدان اهتمامًا عالميًا

ويشارك في المهرجان فيلمان مصريان لاقيا إشادة في عدة مهرجانات دولية، هما:

"المستعمرة" (The Settlement) للمخرج محمد رشاد

"كولونيا" (My Father’s Scent) للمخرج محمد صيام



ويغوص الفيلمان في موضوع الأبوة وتعقيدات العلاقات الأسرية، مقدّمين رؤى إنسانية مؤثرة وأداءات تمثيلية لافتة.