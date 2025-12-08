حبات برد ورياح رعدية وأمطار.. الطقس اليوم متقلب بهذه المحافظات| تفاصيل

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، بينما يميل إلى البرودة ليلًا على معظم المناطق، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس اليوم .. أمطار رعدية وملاحة بحرية مضطربة

شهد الطقس اليوم، صباحا من الساعة 4 حتى 9 صباحًا شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا الممتدة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، تمتد بشكل متقطع إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

ويشهد البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة على السواحل الممتدة من السلوم إلى العلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.

حبات برد ورياح رعدية

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، تشير توقعات هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد نشاط متقطع للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال ظهور سُحب رعدية بنسبة حدوث 40%، ويصاحبها تساقط لحبات البَرَد على بعض المناطق، ونشاط للرياح الهابطة الناتجة من السحب الرعدية، يصاحبها ضربات رعدية على فترات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، تقلبات جوية سريعة قد تؤثر على بعض المناطق.

6 محافظات تضربها أمطار رعدية اليوم

وأكدت الأرصاد أن التنبؤات يتم تحديثها بشكل مستمر وفق آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، داعيةً المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بإرشادات السلامة، خصوصًا قائدي المركبات في فترات تكون الشبورة.

قالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، فيما تشهد البلاد خلال الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات ( مطروح - الأسكندرية- البحيرة- -كفرالشيخ)، قد تكون غزيرة مساء على بعض المناطق.

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على (حلايب - شلاتين )، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.