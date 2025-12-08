قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حبات برد ورياح رعدية وأمطار.. الطقس اليوم متقلب بهذه المحافظات| تفاصيل

نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، بينما يميل إلى البرودة ليلًا على معظم المناطق، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس اليوم .. أمطار رعدية وملاحة بحرية مضطربة

شهد الطقس اليوم، صباحا من الساعة 4 حتى 9 صباحًا شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا الممتدة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، تمتد بشكل متقطع إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

ويشهد البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة على السواحل الممتدة من السلوم إلى العلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.

حبات برد ورياح رعدية

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، تشير توقعات هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد نشاط متقطع للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال ظهور سُحب رعدية بنسبة حدوث 40%، ويصاحبها تساقط لحبات البَرَد على بعض المناطق، ونشاط للرياح الهابطة الناتجة من السحب الرعدية، يصاحبها ضربات رعدية على فترات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، تقلبات جوية سريعة قد تؤثر على بعض المناطق.

6 محافظات تضربها أمطار رعدية اليوم

وأكدت الأرصاد أن التنبؤات يتم تحديثها بشكل مستمر وفق آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، داعيةً المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بإرشادات السلامة، خصوصًا قائدي المركبات في فترات تكون الشبورة.

قالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، فيما تشهد البلاد خلال الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة  إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق  من محافظات ( مطروح - الأسكندرية- البحيرة-  -كفرالشيخ)، قد تكون غزيرة مساء على بعض المناطق. 

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على (حلايب - شلاتين )، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق  من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

بيراميدز

شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد الحكام

روني

واين روني ينتقد محمد صلاح بعد أزمة جلوسه على الدكة في ليفربول

منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن ضمن منافسات كأس العرب

شاهد.. منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

