الخارجية الصينية: التعايش السلمي الخيار الصحيح للعلاقات بين بكين وواشنطن
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية

 أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية ببناء أول قسمين منه،  مشيرةً إلى أن طول القسمين سيبلغ 80 كيلومترًا، وأن العمل سيركز في المرحلة الأولى على الأودية وقطاعها.

 وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 5.5 مليار شيكل، ويشمل بناء نظام يمتد على طول حوالي 500 كيلومتر من جنوب مرتفعات الجولان إلى رمال السامر شمال إيلات.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، بأن الخط الأصفر في قطاع غزة، الذي يقسم الأراضي بين مناطق تسيطر عليها حماس وأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية، أصبح "خط الحدود الجديد"، مؤكدا أنه سيعمل كخط دفاع أمام المستوطنات وخط هجوم عند الحاجة. يأتي ذلك على الرغم من أن خطة ترامب تنص على انسحاب إسرائيل من هذا الخط وتسليمه لقوة دولية كجزء من المرحلة الثانية.

وأضاف زامير، خلال جولته التفقدية في بيت حانون وجباليا، أن الجيش يتمتع "بحرية التصرف" وأنه لن يسمح لحماس بإعادة ترسيخ وجودها في أي منطقة، مشددا على ضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات والحفاظ على جاهزية القوات مع الالتزام بالمعايير العملياتية.


وأشار إلى أن عودة الغالبية العظمى من المختطفين قد تحققت، لكنه شدد على أن المهمة لن تكتمل إلا بعودة آخر مختطف، اللواء الراحل ران جويلي.

وأكد زامير أن الجيش يستعد لسيناريو حرب مفاجئة ضمن استعداداته للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قوة الاحتياط وزيادة جاهزية الجيش لمواجهة أي تهديد مستقبلي.


من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المرحلة الثانية من خطته لقطاع غزة "ستحدث قريبا جدا"، بعد حادثة انتهاك وقف إطلاق النار في رفح، والتي أسفرت عن إصابة خمسة جنود إسرائيليين.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث الرد على الانتهاك المحتمل للاتفاق مع إمكانية تجميد فتح معبر رفح مؤقتًا.

