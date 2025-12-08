قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عودة محمود جهاد للتشكيل الأساسي للزمالك في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

محمود جهاد
محمود جهاد
ملك موسى

يعود محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتشكيل الأساسي للأبيض خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

ويعاني الزمالك من غياب اللاعبين الأساسيين في مركز خط الوسط المدافع بسبب إصابة نبيل دونجا وأحمد ربيع، وانضمام محمد شحاتة للمنتخب الأول.

ويختتم اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وعقب المران سيختار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا للقاء المقبل.

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي و أحمد فتوح و حسام عبد المجيد و محمد إسماعيل و محمد شحاتة المنضمين لمعسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

وفي نفس الوقت يغيب كل من، أحمد ربيع ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد للإصابة ويخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية. 

   ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له غدًا الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.

 كشف مصدر بنادي الزمالك عن قيام الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفسخ تعاقده منذ فترة تصل إلى شهر تقريبًا، وغادر القاهرة منذ وقت طويل.

وأكد المصدر أن اللاعب تقدم بشكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأضاف المصدر أن عمر فرج اقترب من الانتقال لأحد أندية الدوري السويدي في الفترة الحالية بعد رحيله عن الزمالك.

وشدد على أن اللاعب أكد في شكواه أن الجهاز الفني للزمالك كان يرفض تدريبه مع الفريق الأول وكان يكتفي بخوض تدريبات فردية بعيدًا عن التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت قيام كل من المغربيين صلاح مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ التعاقد من طرف واحد.

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

