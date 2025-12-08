قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
رياضة

لا غرامات مالية | كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية بالزمالك

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لعقد الجمعية العمومية العادية من أجل التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق وخطة العمل المالي.

موعد الجمعية العمومية للزمالك

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، غدًا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، داخل مقر القلعة البيضاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً

النصاب القانوني في عمومية الزمالك

ويكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ومن المقرر أن تتناول الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

بنود عمومية الزمالك

تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي..

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك اجتماع الزمالك الجمعية العمومية لنادي الزمالك

