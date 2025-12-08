انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي

تشهد السودان، اليوم، انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي بسبب عطل في سد مروي، بحسب “العربية”.

و من المتوقع عودة الكهرباء تدريجياً خلال ساعات، بحسب تأكيد مصدر حكومي سوداني .

غرامات باهظة من “الكهرباء”

واشتكى عدد كبير من المواطنين السودانيين، قبل أيام، في أحياء متعددة بالعاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان وعدد من الولايات الأخرى من فرض شركة الكهرباء رسوماً وغرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف جنيه على كل مشترك لجأ إلى التوصيل المباشر من الأعمدة خلال الفترة الأولى للحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خاصة في عامي 2023 و2024، وفقاً لوسائل اعلام سودانية.

وأوضح الأهالي أنهم اضطروا إلى استخدام ما يعرف بـ "الجبادة" لتوصيل الكهرباء إلى منازلهم بعد تدمير شبكات التوزيع وسقوط الأعمدة نتيجة المعارك، في وقت ظلت فيه الخدمة مقطوعة لفترات طويلة منذ بداية الحرب ما دفعهم إلى البحث عن حلول بديلة لتأمين الكهرباء الأساسية.

ورصدت فرق شركة الكهرباء بعد إعادة الشبكة جميع المشتركين الذين استخدموا نظام "الجبادة" وفرضت عليهم غرامات كبيرة.

وأكد مواطنون أن بعضهم دفع الغرامة رغم إثبات عدم استخدامهم للتوصيل المباشر، إذ اتُهموا بالحصول على الكهرباء من جيرانهم، فيما يؤدي رفض السداد إلى حرمانهم من الخدمة.

وقد تتضاعف الغرامة لتصل في حالة التأخير أو رفض السداد إلى 400 ألف جنيه وفق آلية حسابية غير معلنة رسمياً من قبل الشركة السودانية للكهرباء.