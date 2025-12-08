شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد الحكام

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على الشكوى التي تقدم بها نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة رسميا أمس ضد حكام مباراتيه الأخيرتين في الدوري ضد كهرباء الإسماعيلية وبتروجت.

وكان نادي بيراميدز قد تقدم بشكوى رسمية ضد سيد منير حكم مباراته ضد كهرباء الإسماعيلية، كما اشتكى محمد العتباني حكم مباراته الأخيرة ضد بتروجت بعد احتساب ركلة جزاء للفريق البترولي، وكذلك محمود رشدي الحكم الرابع في المباراة بسبب تعامله السيئ -على حد وصفهم- مع المدير الفني للفريق يورتشيتش.

وقال أحمد شوبير: بيراميدز بيقولوا في شكواهم إن الحكم الرابع منع المدرب من منح التعليمات للاعبين، لأ ده كلام مش مظبوط، والحقيقة كمان يورتشيتش يطلع أي حد من صمته وعن هدوئه.

وأضاف شوبير: مسؤولو بتروجت طالبوا بفتح تحقيق عاجل إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بنزاهة مسابقة الدوري، وماله يتفتح تحقيق وطالبوا كمان بتطوير منظومة التحكيم.