بيراميدز يشكو حكام مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت لاتحاد الكرة رسميا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بلاغ من نادي بيراميدز رسميًا لاتحاد الكرة ضد الحكام بشأن مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يقدّم بلاغًا رسميًا لاتحاد الكرة ضد الحكام "سيد منير ومحمد العتباني ومحمود رشدي" على خلفية أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل حفاظًا على نزاهة المنافسة".



كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي والمننخب السابق عن تفاصيل أزمة انضمام لاعبي نادي بيراميدز إلى صفوف منتخب مصر في ظل مشاركتهم المنتظرة مع فريقهم في بطولة كأس القارات (الإنتركونتيننتال).

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية عبر اثير “اون سبورت اف ام” أن هذا الموقف يحتاج إلى تنسيق واضح بين اتحاد الكرة وإدارة النادي وتابع متسائلا “ سيضم المنتخب أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومصطفى فتحي، لكنهم سيشاركون أولًا مع فريقهم في مباراة نصف نهائي كأس القارات (الإنتركونتيننتال) أمام الفائز من مباراة كروز آزول وفلامينجو البرازيلي، المقرر إقامتها في ملعب أحمد بن علي بقطر وإذا فازوا فسيتأهلون لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي”.