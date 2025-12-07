تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي والمننخب السابق عن تفاصيل أزمة انضمام لاعبي نادي بيراميدز إلى صفوف منتخب مصر في ظل مشاركتهم المنتظرة مع فريقهم في بطولة كأس القارات (الإنتركونتيننتال).

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية عبر اثير “اون سبورت اف ام” أن هذا الموقف يحتاج إلى تنسيق واضح بين اتحاد الكرة وإدارة النادي وتابع متسائلا “ سيضم المنتخب أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومصطفى فتحي، لكنهم سيشاركون أولًا مع فريقهم في مباراة نصف نهائي كأس القارات (الإنتركونتيننتال) أمام الفائز من مباراة كروز آزول وفلامينجو البرازيلي، المقرر إقامتها في ملعب أحمد بن علي بقطر وإذا فازوا فسيتأهلون لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي”.

وأكمل “تخيلوا لو كان النادي الأهلي في الموقف نفسه! الأهلي شارك في كأس العالم للأندية دون لاعبيه الدوليين، ومع ذلك فاز على مونتيري المكسيكي وحصلنا في تلك البطولة على المركز الثالث، لكن وقتها كانوا في منتصف بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان هذا خطأ متكررًا من الفيفا”.

واستكمل: “لكن هنا الوضع مختلف؛ فمباراة المنتخب الودية مع نيجيريا ليست رسمية، ومن حق لاعبي بيراميدز أن يذهبوا مع ناديهم لأنه في مهمة تاريخية، يجب أن يسافروا ويشاركوا، ثم يعودوا للانضمام إلى المنتخب الأول، خاصة أن النهائي سيكون قبل دخول المنتخب في إطار المباريات الرسمية”.