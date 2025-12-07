قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا.. رجال يرشون رذاذ الفلفل في مطار هيثرو واعتقال مشتبه به في الهجوم
فعل في الأجواء الباردة.. يفتح الله عليك به الأبواب من حيث لا تدري
مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة سيدات اليوم
باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. التنمية الصناعية تطلق مجمعا جديدا بمدينة بأكتوبر
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب

ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي والمننخب السابق عن تفاصيل أزمة انضمام لاعبي نادي بيراميدز إلى صفوف منتخب مصر في ظل مشاركتهم المنتظرة مع فريقهم في بطولة كأس القارات (الإنتركونتيننتال).

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية عبر اثير “اون سبورت اف ام” أن هذا  الموقف يحتاج إلى تنسيق واضح بين اتحاد الكرة وإدارة النادي وتابع متسائلا “ سيضم المنتخب أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومصطفى فتحي، لكنهم سيشاركون أولًا مع فريقهم في مباراة نصف نهائي كأس القارات (الإنتركونتيننتال) أمام الفائز من مباراة كروز آزول وفلامينجو البرازيلي، المقرر إقامتها في ملعب أحمد بن علي بقطر وإذا فازوا فسيتأهلون لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي”.

وأكمل “تخيلوا لو كان النادي الأهلي في الموقف نفسه! الأهلي شارك في كأس العالم للأندية دون لاعبيه الدوليين، ومع ذلك فاز على مونتيري المكسيكي وحصلنا في تلك البطولة على المركز الثالث، لكن وقتها كانوا في منتصف بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان هذا خطأ متكررًا من الفيفا”.

واستكمل: “لكن هنا الوضع مختلف؛ فمباراة المنتخب الودية مع نيجيريا ليست رسمية، ومن حق لاعبي بيراميدز أن يذهبوا مع ناديهم لأنه في مهمة تاريخية، يجب أن يسافروا ويشاركوا، ثم يعودوا للانضمام إلى المنتخب الأول، خاصة أن النهائي  سيكون قبل دخول المنتخب في إطار المباريات الرسمية”.

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المدارس اليابانية إلى 500.. ويؤكدون: ستحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي

النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن

عضو بالشيوخ: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي

جمال الخضري

قيادي بمستقبل وطن: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز القوة المالية للدولة

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

