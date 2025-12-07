من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟

اشتعلت الأجواء داخل ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح، التي فتح فيها النار على إدارة النادي والجهاز الفني، ملمحًا إلى أن الريدز نكثوا وعودهم معه، وأن هناك من يسعى لإبعاده عن الفريق.

ولم تكن تصريحات النجم المصري مجرد رد فعل، بل شرارة فجرت سؤالًا أكبر داخل النادي: من ستقف الإدارة خلفه.. صلاح أم سلوت؟

وأكد محمد صلاح أنه قدم الكثير على مدار سنواته مع الريدز، لكنه يجد نفسه فجأة خارج التشكيل للمباراة الثالثة على التوالي، دون تفسير واضح، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم في تراجع النتائج.

ووصلت حدة الأزمة إلى حد قوله إنه أبلغ عائلته بالحضور إلى مباراة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل التوجه إلى كأس أمم إفريقيا.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت مزيدًا من التفاصيل، مؤكدة أن صلاح بدا غاضبًا ومحبَطًا خلال مواجهة ليدز، إذ جلس على الدكة بملامح خفية خلف قناع وسترة ثقيلة، قبل أن يبدأ الإحماء بسرعة "تعكس حالة انفجار داخلي"، على حد وصف التقرير.

لكن الأزمة الحقيقية، كما تقول الصحيفة، لا تدور فقط بين صلاح وسلوت، بل تمتد إلى أعلى مستويات النادي، فالإدارة العليا، بقيادة مايكل إدواردز وريتشارد هيوز، تواجه اختبارًا معقدًا: هل تدعم اللاعب الأسطوري الذي يقترب من عامه الـ34 ونهاية عقده؟ أم تقف إلى جانب المدرب الذي قاد الفريق لحصد لقب الدوري في الموسم الماضي؟

المشهد في ليفربول يوصف الآن بأنه "حرب أهلية" تتصاعد نحو معركة مفتوحة، وتحديدا بعدما ألمح صلاح إلى أنه قد يكون مستعدًا للرحيل، خاصة مع شعوره بأن النادي لم يعد يحميه، بينما يتمسك سلوت بقراراته الفنية، مدعومًا بسلطة كاملة على غرفة الملابس.

أبرز 10 تصريحات لمحمد صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء

1. "قدمت الكثير لليفربول على مدار السنوات، وخاصة الموسم الماضي، ولا أعرف لماذا أصبحت على مقاعد البدلاء الآن."

2. "أشعر أن النادي تخلى عني.. وكأن هناك من يريد إلقاء اللوم كله علي."

3. "حصلت على وعود كثيرة خلال الصيف، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي منها."

4. "كنت دائمًا أقول إن علاقتي بالمدرب سلوت جيدة، لكنها انقطعت فجأة دون تفسير."

5. "يبدو، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني أن أستمر داخل النادي."

6. "أخبرت عائلتي أن تحضر مباراة برايتون لأنها ربما تكون مباراتي الأخيرة في آنفيلد."

7. "سأستمتع بمباراة برايتون لأنها قد تكون وداعًا للجماهير قبل ذهابي إلى كأس أمم إفريقيا."

8. "لا أقبل هذا الوضع.. قدمت الكثير للنادي ولا أستحق ما يحدث."

9. "لا أهاجم زملائي، لكننا نستقبل أهدافًا سخيفة ونعاني من تكرار الأخطاء الدفاعية."

10. "أحب ليفربول وسأظل أحبه، لكن ما يحدث غير مفهوم بالنسبة لي، وكأن النادي يتجاهلني وكأنني أصبحت مشكلة."