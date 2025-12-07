كواليس اتفاق حراسة المرمى في الزمالك بين المهدي وعواد وصبحي.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس اتفاق حراسة المرمى في الزمالك بين المهدي وعواد وصبحي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“الاتفاق الخاص بمركز حراسة المرمى بين الثلاثي المهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي، والذي تم وضعه منذ بداية الموسم لضمان العدالة في توزيع الفرص والمحافظة على استقرار الفريق”.

وتابع:“الاتفاق ينص على اعتماد حارس أساسي ثابت، على أن يتناوب الحارسان الآخران على التواجد في قائمة المباريات، بحيث يحصل كل منهما على فرصته بالوجود في قائمتين متتاليتين، بينما يتم استبعاد الآخر، ثم يتم التبديل بينهما بنفس الآلية”.

واختتم :“المهدي سليمان ملتزم تمامًا بهذا الاتفاق، ولم يختلق أي أزمة داخل الفريق كما تردد، مشيرًا إلى أن اللاعب يواظب على المشاركة في التدريبات الجماعية بجدية كاملة، وسيحصل على فرصته في الوقت المناسب وفق تقييم الجهاز الفني واحتياجات الفريق”.