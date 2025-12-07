تشكيل منتخبي فلسطين وسوريا المتوقع في قمة كأس العرب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يخوض منتخبا سوريا وفلسطين مباراة قوية مساء اليوم الأحد على ملعب استاد المدينة التعليمة لسطيني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب 2025.

المنتخب السوري لديه 4 نقاط بعد الفوز على تونس والتعادل مع قطر ويتواجد في المركز الثاني ويطمح للتأهل إلى ربع النهائي.

أما فلسطين، متصدر المجموعة الأولى، فلديه الرصيد ذاته بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس، ويبحث عن تأهل تاريخي للفدائي.

تشكيل منتخب سوريا المتوقع

حراسة المرمى: إلياس هداية

خط الدفاع: عبد الله الشامي، أحمد فقا، عبد الرزاق المحمد، زكريا حنان

خط الوسط الدفاعي: إلمار أبراهام، محمد عنز

خط الوسط الهجومي: محمد الحلاق، أنطونيو يعقوب، محمود المواس

خط الهجوم: عمر خربين

تشكيل منتخب فلسطين المتوقع

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط، محمد صالح، ميشيل تيرمانيني، وجدي نبهان

خط الوسط: إميليو سابا، حامد حمدان، عميد محاجنة، عميد صوافطة

خط الهجوم: زيد القنبر، خالد النبريص

وتنطلق صافرة بداية مباراة فلسطين وسوريا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين الثامنة مساء بتوقيت سوريا والسعودية.

تنقل مباراة سوريا وفلسطين عبر شبكة قنوات beIN Sports، بالإضافة إلى باقة واسعة من القنوات العربية المفتوحة مثل دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، والكويت الرياضية، وتطبيق "شاشا".

