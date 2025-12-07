وزير الصحة يكشف نوع فيروس الإنفلونزا في مصر.. ونواب: الأطفال وذوو الأمراض المزمنة أكثر عرضة.. والإجراءات الاحترازية ودعم الجهاز المناعي ضرورة

برلمانية:أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال أكثر عرضة للإصابة

نائبة: برلمانية: الإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية المواطنين من انتشار العدوى

برلماني: الدولة تتحرك بخطوات جادة لضمان سلامة المواطنين في ظل التحديات الصحية الراهنة



عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، لتوضيح نوع العدوى الفيروسية المنتشرة في مصر، قائلا:" إن وع الانفلونزا الموجود في مصر هو H1N1 وهو النوع المعتاد ولاوجود للمتحورات.

و أضاف عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ، للاعلان الوضع الوبائي في مصر ، أن الأمور طبيعية وننصح في توخي الحذر واستخدام الإجراءات الطبية المتوقعة من شرب السوائل والتهوية السليمة والراحة التامة لمن يظهر عليه أعراض الانفلونزا .

لقاح الانفلونزا



وأكد وزير الصحة، أن اللقاح الموسمي الانفلونزا وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة جيد للغاية ويحد من شدة الأعراض

في هذا الصدد، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أنه مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تزداد فرص انتشار الفيروسات التنفسية التي تصيب الأطفال والبالغين، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب قبل الحصول على الدواء.



وعن طرق الوقاية من العدوى المنتشرة ، أفادت " عبد العظيم " في تصريحها أن الفيروس سريع الانتشار، لذا فإن الوقاية أحد أهم خطوات الحماية، مؤكدة على ضرورة

حصول المواطنين على التطعيم السنوي للإنفلونزا، إلى جانب

غسل اليدين باستمرار، و تجنب الأماكن المزدحمة مع استخدام المناديل عند العطس ، و تقوية المناعة بالتغذية السليمة.



من جانبه، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، اجتماع وزارة الصحة لتوضيح موقف عدوى الإصابات التنفسية والتي انتشرت خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الدولة تتحرك بخطوات جادة لضمان سلامة المواطنين في ظل التحديات الصحية الراهنة.



وشددت" سعيد " في تصريحها على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، مؤكدة أن الالتزام بارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات غير الضرورية، وتشديد الرقابة على المنشآت الخدمية، خط الدفاع الأول للحد من انتشار العدوى.

وأكدت عضو النواب على أن المسئولية الآن مشتركة بين المواطن والجهات التنفيذية لضمان مرور هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.

في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أنه مع بدء موسم الشتاء، تتكاثر الفيروسات بشكلها المعتاد كل عام وليس هناك مايدعو للقلق والأمور مطمئنة طبقا لتصريحات وزير الصحة خلال اجتماعه اليوم ، مؤكدا أن الأمر يتتطلب رفع مستوى الوقاية والوعي لتجنب الإصابة ومضاعفاتها.

وعن طرق الوقاية من العدوى الفيروسية، أفاد" يحيي" خلال تصريحاته بضرورة الحصول على اللقاحات الموسمية، إلى جانب تهوية الأماكن المغلقة، ودعم الجهاز المناعي والحفاظ على النظافة الشخصية.