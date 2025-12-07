نعى المستشار عدنان فنجري وزير العدل و مساعدو الوزير والمستشارون وكافة العاملين بوزارة العدل وفاة 4 من المستشارين بدائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط مصرعهم؛ وذلك إثر حادث سير أليم وقع خلال تنقلهم لأداء مهام عملهم.

وزير العدل ينعى 4 مستشارين بمحكمة ديروط لقوا مصرعهم

وجاء في برقية عزاء وزير العدل بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل ومساعدو الوزير والمستشارون وكافة العاملين بوزارة العدل ينعون بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والآسى القاضي/ محمد عبدالناصر محمد عبدالحكيم، والقاضي / إسلام حمدي كاشف عبدالرحمن، والقاضي /محمد محمد إبراهيم محمد البكري، والقاضي/ مصطفى محمد مصطفى صالح الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى في طريق عودتهم من عملهم بعد أداء رسالتهم في ارساء دعائم العدالة ويعربون عن خالص التعازي والمواساة لآسر الشهداء وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى.