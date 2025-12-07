إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل أموال و لودر بطريق أسيوط - أسوان الغربي

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نقل أموال و لودر حفر بطريق أسيوط - أسوان الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.

تصادم سيارة نقل أموال



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل أموال و لودر حفر بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من هاني خميس سيد 44 عامًا، و عصام عنتر أحمد 45 عامًا، و محمد مختار محمد 45 عامًا وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي.



حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.