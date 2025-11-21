قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة موسعة بديروط

ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط
ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 3 أطنان من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر، خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمركز ديروط، وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق، ومواجهة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا لسياسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضبط 3300 كجم من اللحوم مجهولة المصدر

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي قادتها مديرية التموين برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، استهدفت مراجعة التزام المنشآت والمحال التجارية بالقوانين والتعليمات التموينية، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل تداولها، وأسفرت الحملة عن ضبط 3300 كجم من اللحوم والكفتة والقلوب والكبدة والبرجر مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 120 كجم جبن متنوعة تبين عدم وجود مستندات تثبت مصدرها، كما ضبطت الحملة 12,500 زجاجة من مشروب الطاقة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات رسمية تثبت مصدرها أو سلامة تداولها.

استمرار الحملات الرقابية المفاجئة 

وأكد المحافظ أهمية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بالمراكز والقرى، لحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر، وردع المخالفين، وضمان توافر السلع الأساسية ذات الجودة المناسبة للمواطنين.

ودعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

أسيوط محافظ أسيوط اللحوم ضبط 3 أطنان من اللحوم مجهولة المصدر مديرية التموين المخابز البلدية مستودعات البوتاجاز محطات الوقود مركز ديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بني سويف

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور

صورة أرشيفية

بني سويف .. انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها غدا

مهرجان الكارتيه بشرم الشيخ

بمشاركة 400 لاعب.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه في جنوب سيناء| صور

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد