محافظ أسيوط: بدأنا في تنفيذ خطط طموحة لتحقيق حلم الزراعة الشاملة على جميع الأراضي القابلة للزراعة

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنّ المحافظة بدأت في تنفيذ خطط طموحة لتحقيق حلم الزراعة الشاملة على جميع الأراضي القابلة للزراعة، مع الاستفادة القصوى من مياه نهر النيل العظيمة.

وأضاف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المحافظة تراجع مسارات المياه وخطوط السيب، وفتح مسارات جديدة، فضلاً عن الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية لري الأنواع الزراعية المناسبة وفقًا لتوصيات معهد البحوث الزراعية، مع التأكيد على أن أي مشروع زراعي يجب أن يكون معتمدًا على العلم والخبرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتابع، أنّ المحافظة تعمل على تحويل أنظمة الري التقليدية إلى الري المحوري أو بالتنقيط، مع دعم الصوب الزراعية الحديثة مثل الصوب الكربونية التي تتيح إنتاجًا عاليًا بأقل كمية من المياه، كما يتم التركيز على زراعة المحاصيل القابلة للتصدير والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، في إطار تعزيز التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى جهود تطوير شبكة الطرق في أسيوط، مؤكداً أن الدولة قامت بإنشاء العديد من الطرق السريعة والممهدة لتقريب المسافات بين القرى وتسهيل حركة الزائرين، مع استمرار صيانة الطرق وتحسين الخدمات عليها.

وأوضح أن المحافظة تعمل على شق طريق جديد من البداري إلى بوابة البحر الأحمر لتسهيل تصدير الرمان، بالتوازي مع إنشاء منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 40 فدانًا لدعم مصانع الرمان وتطوير الإنتاج وفتح فرص عمل للشباب، مع الالتزام الكامل بالممارسات البيئية والصحية في كافة المشروعات، بما يشمل محطات توليد الكهرباء وزراعة النباتات الصديقة للبيئة مثل الجوجوبا