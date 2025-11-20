قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القيم والأخلاق وأثرها في نمو الحضارات .. ندوة بـ آداب أسيوط | صور

"القيم والأخلاق وأثرها في نمو الحضارات" ندوة بكلية الآداب جامعة أسيوط
"القيم والأخلاق وأثرها في نمو الحضارات" ندوة بكلية الآداب جامعة أسيوط
إيهاب عمر

استضافت كلية الآداب بجامعة أسيوط ندوة موسّعة بعنوان "القِيَم والأخلاق وأثرها في نموِّ الحضارات"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الرابع عشر للدعوة الإسلامية، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وتنظمه اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع الجامعة تحت شعار "مفاهيم حضارية"، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وشهدت الندوة حضور الدكتور محمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد الكلية، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد أبورحاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب حضور واسع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما شارك في الندوة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وهم: الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد باللجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور الحسيني حسن حماد منسق المشاركة المجتمعية وحقوق الإنسان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف المدير العام لمنطقة وعظ أسيوط، والدكتور يوسف المنسي عضو أمانة اللجنة العليا للدعوة.

الشخصيَّة الحضاريَّة كما صاغها الإسلام

وفي سياق متصل، شهد المبنى الإداري لجامعة أسيوط انعقاد ندوة ثانية بعنوان "الشخصيَّة الحضاريَّة كما صاغها الإسلام"، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي الأزهر الشريف، ضمن فعاليات اليوم نفسه.

ترشيخ القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تحرص على توفير مناخ فكري مستنير يرسّخ القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب، ويعزز قدرتهم على مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة. وأشار إلى أن التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف يعكس حرص الجامعة على دعم الخطاب الديني الوسطي الذي يحمي الشباب ويعزز انتماءهم وهويتهم الوطنية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عدوي بالدور التثقيفي لهذه اللقاءات التي تسهم في رفع الوعي العلمي والفكري لدى طلاب الجامعة، مؤكداً أن التعاون مع الأزهر الشريف يثمر خطابًا مستنيرًا قادرًا على مواجهة الأفكار المغلوطة وتحصين العقول.

كما صرّح الدكتور حامد مشهور أن كلية الآداب تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الندوات الفكرية والثقافية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه، مؤكدًا أن نشر المفاهيم الأخلاقية والحضارية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة الكلية في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة المجتمع.

وتناول المتحدثون في الندوتين مجموعة من المحاور المتنوعة، شملت مفهوم الشخصية الحضارية وأثر القيم في بنائها، وتسليط الضوء على نماذج إسلامية مضيئة في مسيرة الحضارة، إلى جانب مناقشة أهمية الأخلاق في دعم الابتكار والتطور الحضاري. كما تطرّقوا إلى أزمة القيم في العصر الرقمي وسبل مواجهة التحديات الفكرية الحديثة، والتأكيد على دور الشباب في الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية.

أسيوط جامعة أسيوط كلية الآداب القِيَم والأخلاق مجمع البحوث الإسلامية مفاهيم حضارية شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

غياب يثير الجدل.. رونالدو خارج غلاف كأس العالم 2026| ما القصة؟

محمد صلاح

أسباب كاشفة.. لماذا يواجه ليفربول صعوبة في حسم مستقبل محمد صلاح؟

اليوم العالمي للتلفزيون

التلفزيون.. من أم الشاشات إلى ركيزة الإعلام المعاصر

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد