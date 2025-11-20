القيم والأخلاق وأثرها في نمو الحضارات .. ندوة بـ آداب أسيوط | صور

استضافت كلية الآداب بجامعة أسيوط ندوة موسّعة بعنوان "القِيَم والأخلاق وأثرها في نموِّ الحضارات"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الرابع عشر للدعوة الإسلامية، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وتنظمه اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع الجامعة تحت شعار "مفاهيم حضارية"، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وشهدت الندوة حضور الدكتور محمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد الكلية، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد أبورحاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب حضور واسع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما شارك في الندوة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وهم: الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد باللجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور الحسيني حسن حماد منسق المشاركة المجتمعية وحقوق الإنسان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف المدير العام لمنطقة وعظ أسيوط، والدكتور يوسف المنسي عضو أمانة اللجنة العليا للدعوة.

الشخصيَّة الحضاريَّة كما صاغها الإسلام

وفي سياق متصل، شهد المبنى الإداري لجامعة أسيوط انعقاد ندوة ثانية بعنوان "الشخصيَّة الحضاريَّة كما صاغها الإسلام"، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي الأزهر الشريف، ضمن فعاليات اليوم نفسه.

ترشيخ القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تحرص على توفير مناخ فكري مستنير يرسّخ القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب، ويعزز قدرتهم على مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة. وأشار إلى أن التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف يعكس حرص الجامعة على دعم الخطاب الديني الوسطي الذي يحمي الشباب ويعزز انتماءهم وهويتهم الوطنية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عدوي بالدور التثقيفي لهذه اللقاءات التي تسهم في رفع الوعي العلمي والفكري لدى طلاب الجامعة، مؤكداً أن التعاون مع الأزهر الشريف يثمر خطابًا مستنيرًا قادرًا على مواجهة الأفكار المغلوطة وتحصين العقول.

كما صرّح الدكتور حامد مشهور أن كلية الآداب تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الندوات الفكرية والثقافية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه، مؤكدًا أن نشر المفاهيم الأخلاقية والحضارية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة الكلية في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة المجتمع.

وتناول المتحدثون في الندوتين مجموعة من المحاور المتنوعة، شملت مفهوم الشخصية الحضارية وأثر القيم في بنائها، وتسليط الضوء على نماذج إسلامية مضيئة في مسيرة الحضارة، إلى جانب مناقشة أهمية الأخلاق في دعم الابتكار والتطور الحضاري. كما تطرّقوا إلى أزمة القيم في العصر الرقمي وسبل مواجهة التحديات الفكرية الحديثة، والتأكيد على دور الشباب في الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية.