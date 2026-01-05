الإصابات تضرب الأهلي قبل عودة الدوري

يعاني النادي الأهلي من إصابة عدد كبير من اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية بسبب مشاركات المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستمر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى 19 يناير الجاري على ملاعب المغرب مستضيفة الحدث القاري.

ويغيب عن الأهلي كل من أشرف بن شرقي وكريم فؤاد وأحمد عبدالقادر ومصطفى العش لأسباب مختلفة.

تفاصيل إصابة لاعبي الأهلي

حيث ابتعد أشرف بن شرقي بعد الإصابة في العضلة الخلفية لم يتعاف منها نهائيًا واللاعب أمامه أسبوعان للعودة.

ويعاني كريم فؤاد من الإصابة في الركبة لم يتعاف منها وأمامه 3 أسابيع للعودة تدريجيًا.

وتعرض أشرف داري لكدمة في كاحل القدم اليمنى وأيضًا القدم اليسرى ويغيب حتى نهاية يناير.

وبدأ أحمد عبد القادر المشاركة تدريجيًا في التدريبات.

فيما ابتعد مصطفى العش بعد معاناة من شد في العضلة الأمامية ويغيب 3 أسابيع بشكل مبدئي.