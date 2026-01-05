البابا تواضروس خلال استقباله وزير الدفاع: قواتنا المسلحة صاحبة تاريخ عريق |صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عبر قداسة البابا عن تقديره بزيارة وتهنئة قيادات القوات المسلحة، مثنيًا على دور القوات المسلحة، تلك المؤسسة صاحبة التاريخ العريق، حيث يعد الجيش المصري من أقدم جيوش العالم، وأكد على تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتق رجال القوات المسلحة في ظل الصراعات التي يشهدها العالم حاليًا.

وعن مناسبة ميلاد السيد المسيح أشار قداسته إلى الدرس الذي نستلهمه منه هو نراعي الله في عملنا ونصنع السلام فنحصد الفرح والمسرة.

ومن جهته أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن خالص تهنئته ومرافقيه ببدء العام الجديد وعيد الميلاد، معربًا عن سعادته بلقاء قداسة البابا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي من أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أهمية أن نظل كمصريين كتلة واحدة صلبة.