الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا تواضروس خلال استقباله وزير الدفاع: قواتنا المسلحة صاحبة تاريخ عريق |صور

التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التهنئة بعيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عبر قداسة البابا عن تقديره بزيارة وتهنئة قيادات القوات المسلحة، مثنيًا على دور القوات المسلحة، تلك المؤسسة صاحبة التاريخ العريق، حيث يعد الجيش المصري من أقدم جيوش العالم، وأكد على تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتق رجال القوات المسلحة في ظل الصراعات التي يشهدها العالم حاليًا.

وعن مناسبة ميلاد السيد المسيح أشار قداسته إلى الدرس الذي نستلهمه منه هو نراعي الله في عملنا ونصنع السلام فنحصد الفرح والمسرة.

ومن جهته أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن خالص تهنئته ومرافقيه ببدء العام الجديد وعيد الميلاد، معربًا عن سعادته بلقاء قداسة البابا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي من أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أهمية أن نظل كمصريين كتلة واحدة صلبة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني وزير الدفاع وزير الدفاع والإنتاج الحربي ميلاد عيد الميلاد

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترامب

ترامب وخطف مادورو.. لماذا أقدمت أمريكا على هذه الخطوة المجرمة دوليا؟

ترامب

ترامب يجدد مساعيه لضم جرينلاند.. فما هي الحجة هذه المرة؟

الذهب

الذهب يتألق مجددا ويقفز بأكثر من 2% مع تصاعد الأزمة في فنزويلا

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

