في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير

استعرض الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورًا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصفها بأنها تروي "حكاية قلب ينحني بالحب لكل طفل، وعين تنظر إلى البراءة باحترام العالم وحنان الجد، يبتسم لضحكاتهم، ويصفق تشجيعًا لخطواتهم، ويحاور ذوي الهمم منهم كأب لا يرى في أبنائه إلا الكمال".

وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الطيب التى توافق غدا الثلاثاء، السادس من يناير، والذى يبلغ من العمر 80 عامًا، حيث وُلد بقرية القرنة بمحافظة الأقصر عام 1946.

وكتب الأزهر على الصور : "نستعيد صورًا تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل طفل، وعينًا تنظر إلى البراءة باحترام العالِم وحنان الجَد.

يبتسم لضحكاتهم، ويصفق تشجيعًا لخطواتهم، ويحاور ذوي الهمم منهم كأب لا يرى في أبنائه إلا الكمال.

​ثمانون عامًا.. وما زال قلبُه غضًّا كقلوب هؤلاء الأطفال.. كل عام وفضيلتكم قدوةٌ.

واليكم الصور:

صور للإمام الطيب

