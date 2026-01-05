هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

شهدت قرية الكمايشة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية واقعة غير مألوفة، بعد العثور على نحو 13 خلية نحل كاملة تحتوي على عسل طبيعي داخل مقبرة مغلقة منذ أكثر من خمس سنوات.





وأثار الاكتشاف حالة من الدهشة والتساؤلات بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مصدر العسل وكيفية وجود النحل داخل المدفن.





وفي هذا السياق، نفى الدكتور حسني شرف الدين، أستاذ الحشرات الاقتصادية وتربية نحل العسل بجامعة المنوفية، صحة ما تردد عن تغذي النحل على بقايا بشرية، مؤكدًا أن النحل يعتمد في غذائه على الرحيق وحبوب اللقاح فقط، وأن العسل لا يُنتج من الجيف أو الأنسجة العضوية، ويظل صالحًا لفترات طويلة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.