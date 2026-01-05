قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟

اعتقال مادورو
اعتقال مادورو
القسم الخارجي

وسط تدفق التحليلات العسكرية والسياسية حول العملية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، ظهرت ظاهرة غير متوقعة أطلق عليها المراقبون اسم “لغز البيتزا”، في إشارة إلى ما بات يُعرف بـ “مؤشر البيتزا” أو “مؤشر بيتزا البنتاغون”، الذي ربط أكثر من مرة ارتفاعًا مفاجئًا في طلبات البيتزا حول مباني الحكومة الأمريكية مع أحداث كبرى على الساحة الدولية. 

وفق بيانات حساب Pentagon Pizza Report على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، رُصد ارتفاع غير معتاد في طلبات البيتزا من مطاعم تقع بالقرب من مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في ساعات مبكرة من صباح يوم تنفيذ الضربة الأمريكية على العاصمة الفنزويلية كاراكاس. 

وقد أظهرت السجلات أن هذا النشاط بدأ حوالي الساعة 2:04 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، واستمر نحو 90 دقيقة قبل أن تنخفض الحركة تمامًا عند الساعة 3:44 صباحًا، في نمط رأى البعض أنه مؤشر على ما سُمي بـ “لحظة الصفر” لبدء العملية، وفقا لموقع “سيول أكونومي”

ما هو مؤشر البيتزا؟

ترجع فكرة مؤشر البيتزا إلى خلال الحرب الباردة، حيث لاحظ مراقبون ارتفاع طلبات توصيل البيتزا في أوقات التوتر الأمني حول مقرات حساسة مثل البنتاغون ووكالات الاستخبارات. 

فقد كان هذا الارتفاع يُنظر إليه كدليل غير رسمي على أن الموظفين والمسؤولين مكلفون بعمليات متواصلة، مما يعكس استعدادات غير معلنة لتحركات كبيرة. 

في السنوات الأخيرة، انتشرت هذه النظرية في منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما صاحبت ارتفاعات الطلب على البيتزا أحداثًا مثل الهجوم الإسرائيلي على إيران في 2024، ما أعاد النقاش حول ما إذا كان هذا المؤشر مجرد صدفة أم انعكاس لطبيعة العمل داخل المؤسسات الأمنية العميقة. 
 

 الواقع مقابل الخيال

مع ذلك، يؤكد كثير من المحللين أن مؤشر البيتزا ليس أداة علمية أو استخباراتية، بل هو مؤشر رمزي أو ثقافة رقمية تعتمد على المصادفات في توقيت الطلبات مقابل الأحداث العالمية. 

ويشير المنتقدون إلى أن الطلبات قد تتأثر بعوامل أخرى مثل مباريات رياضية، عروض ترفيهية، أو أي نشاط ليلية في المدينة.

شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على العاصمة الفنزويلية، حيث تم القبض على الرئيس نيكولاس مادورو ونقله جواً خارج البلاد، وفقاً لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأُلقي القبض على مادورو لمحاكمته داخل الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به سيناتور جمهوري قال إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقد تواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

