ويتكوف:أسبوع يفصل إيران عن صناعة قنبلة نووية ولن نسمح بذلك

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن إيران ربما على بعد أسبوع من صناعة قنبلة نووية وهذا لن نسمح به.



وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص، خلال عاجل عبر القاهرة الإخبارية، أن تخصيب إيران لليورانيوم يتجاوز بكثير الأغراض النووية المدنية.



ولفت إلى أن ترامب يضغط على إيران أثناء المحادثات النووية، وأن الرئيس ترامب متعجب من عدم استسلام الإيرانيين، و ترامب أعرب عن غضبه بسبب عدم رد إيران على مطالب واشنطن رغم الضغط العسكري.



وتابع: التقيت نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترامب، وأن بهلوي رجل قوي ويهتم ببلده لكن الأمر يتعلق بسياسة الرئيس ترامب وليس بسياسات بهلوي.



وأوضح أنه باستخدام الأموال التي أعلن الرئيس ترامب تخصيصها لغزة ستكون هناك مشاريع إسكان ونقل جماعي، وباستخدام تلك الأموال أيضا سنتمكن من إزالة الأنقاض وتجهيز غزة لنهضة.

