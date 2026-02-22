طقس اليوم | أجواء باردة صباحًا ودافئة نهارًا.. والعظمى 22 درجة على القاهرة

تشهد البلاد، اليوم، أجواءً باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء إلى الدفء، وقد تكون مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 22 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنصح الجهات المختصة المواطنين بتوخي الحذر، خاصة خلال فترات نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر.