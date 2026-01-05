قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
بالصور

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقع كوبري الصاغه بمدينة الزقازيق لمعاينة هبوط في البلاطة العلوية بالكوبري علي الطبيعية وذلك في الاتجاه القادم من الزراعة وصولًا للصاغة، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وضمان انتظام الحركة المرورية.

قرر المحافظ تكليف لجنة هندسية عاجلة لإيجاد الحلول المناسبة لإصلاح الهبوط الناتج عن عدم استواء أرضية الكوبري وتهالك أجزاء من الفواصل، مما يؤثر على حركة السيارات وعلي الفور، قامت اللجنة بإجراء المعاينة علي الطبيعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلي الهبوط وإيجاد الحلول المناسبة والفورية.

كما كلف المحافظ العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة للمرور بفتح محاور بديلة لحين انتهاء أعمال الإصلاح علي أن تكون الحركة للقادمين من أبو حماد وفاقوس اتجاه المدينة الصناعية عبر شارع فاروق للدخول إلى مدينة الزقازيق، أو من خلال شارع المعاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار واستكمال المرور إلى المراكز الأخرى.

وشدد على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان، حفاظاً على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق ورئيس حيي أول وثان الزقازيق، بشن حملة مكبرة أسفل الكوبري لرفع كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين لإعادة الانضباط للشارع وإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين.

ووجه المحافظ المهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق بالشرقية بكشط الطبقة السطحية للكشف على طبقة الخرسانة ومعالجة العيوب مع الالتزام بتطبيق المعايير الفنية.

كما وجّه الدكتور احمد حسين عميد كلية الهندسة بسرعة إعداد تقرير فني عاجل لتحديد أسباب المشكلة بدقة، وبيان الحلول الفنية المقترحة، مع وضع جدول زمني محدد للانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدًا عدم إعادة فتح الكوبري إلا بعد التأكد التام من سلامته الإنشائية، كما تم تأمين محيط الكوبري ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية وتنظيم الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لأعمال الإصلاح، لضمان سلامة المواطنين.

أكد المحافظ أن الكوبري يُعد محورًا مروريًا حيويًا يشهد كثافات مرورية يومية، مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءته بشكل شامل وتنفيذ أعمال الصيانة وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق بمدينة الزقازيق كوبري الصاغه

