تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقع كوبري الصاغه بمدينة الزقازيق لمعاينة هبوط في البلاطة العلوية بالكوبري علي الطبيعية وذلك في الاتجاه القادم من الزراعة وصولًا للصاغة، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وضمان انتظام الحركة المرورية.

قرر المحافظ تكليف لجنة هندسية عاجلة لإيجاد الحلول المناسبة لإصلاح الهبوط الناتج عن عدم استواء أرضية الكوبري وتهالك أجزاء من الفواصل، مما يؤثر على حركة السيارات وعلي الفور، قامت اللجنة بإجراء المعاينة علي الطبيعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلي الهبوط وإيجاد الحلول المناسبة والفورية.

كما كلف المحافظ العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة للمرور بفتح محاور بديلة لحين انتهاء أعمال الإصلاح علي أن تكون الحركة للقادمين من أبو حماد وفاقوس اتجاه المدينة الصناعية عبر شارع فاروق للدخول إلى مدينة الزقازيق، أو من خلال شارع المعاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار واستكمال المرور إلى المراكز الأخرى.

وشدد على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان، حفاظاً على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق ورئيس حيي أول وثان الزقازيق، بشن حملة مكبرة أسفل الكوبري لرفع كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين لإعادة الانضباط للشارع وإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين.

ووجه المحافظ المهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق بالشرقية بكشط الطبقة السطحية للكشف على طبقة الخرسانة ومعالجة العيوب مع الالتزام بتطبيق المعايير الفنية.

كما وجّه الدكتور احمد حسين عميد كلية الهندسة بسرعة إعداد تقرير فني عاجل لتحديد أسباب المشكلة بدقة، وبيان الحلول الفنية المقترحة، مع وضع جدول زمني محدد للانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدًا عدم إعادة فتح الكوبري إلا بعد التأكد التام من سلامته الإنشائية، كما تم تأمين محيط الكوبري ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية وتنظيم الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لأعمال الإصلاح، لضمان سلامة المواطنين.

أكد المحافظ أن الكوبري يُعد محورًا مروريًا حيويًا يشهد كثافات مرورية يومية، مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءته بشكل شامل وتنفيذ أعمال الصيانة وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.