صحة الشرقية : تفتيش 24 ألف منشأة غذائية وإعدام 147 ألف كيلو خلال 2025

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية بنطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيق المعايير والإشتراطات البيئية وعدم وجود إنبعاثات تضر بالبيئة، فضلًا عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة، والتخلص الآمن من النفايات العادية الخطرة ، وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ومن جانبه اشار الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت حملات مكثفة على (٢٤ ألف و٣٣٨) منشأة غذائية مدار عام ٢٠٢٥،  بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية وذلك للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة للإستهلاك الآدمى وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل بين مختلف الإدارات الفنية المختصة بها.

واضاف انه أسفر التفتيش المفاجىء على سحب(٥٣٨٣) عينة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وضبط (٤٤٢٨) منشأة بها  نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين وإعدام(١٤٧ألف و ٨٩٥) كجم أغذية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما تم استخراج (٤٣٣الف و ٨٧)شهادة صحية للعاملين بالمنشات الغذائية وضبط (٢٧٥ ألف و٤١٨) كجم أغذية غير صالحة وتحرير (١٥٣ ألف و١٥) محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة المختلفة بالمحافظة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

