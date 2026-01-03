قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية خلال 2025.. إزالة 6 آلاف و866 إعلاناً مخالفاً وترخص 29 ألف آخرين

إزالة اعلان
إزالة اعلان
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم منظومة الإعلانات، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، موجّهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، أوضحت المهندسة أميرة محمد الشحات، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة ومحكومة لتنظيم الإعلانات، تستهدف ضبط الإيقاع الإعلاني بالشوارع والميادين، وتقنين أوضاع الإعلانات المخالفة، بما يحقق الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، ويحافظ على الذوق العام والمظهر الحضاري.

وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على المتابعة الدورية، وتكثيف الحملات الميدانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الإنضباط وتعظيم موارد الدولة.

ولفتت إلى أنه يتم تنفيذ حملات يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة (٦ آلاف و٦٦٨ ) إعلاناً مخالفاً وترخيص ( ٢٩ ألف و ٤١٢ ) إعلاناً على مدار عام ٢٠٢٥، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشياً مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين العامة، وتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات بكل حزم، مع إزالة كافة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق الانضباط، ويسهم في تعظيم موارد الدولة وتحسين الصورة البصرية للمدن.

الشرقية محافظ الشرقية الإعلانات واللوحات غير المرخصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

متابعة الانتخابات بمركز السيطرة باسوان

محافظ أسوان يتابع سير جولة الإعادة بانتخابات النواب من مركز الطوارئ ..شاهد

إزالة اعلان

الشرقية خلال 2025.. إزالة 6 آلاف و866 إعلاناً مخالفاً وترخص 29 ألف آخرين

صورة موضوعية

رئيس مدينة سفاجا يتابع ميدانيًا أعمال النظافة والتجميل بعدد من المناطق الحيوية

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد