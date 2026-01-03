الشرقية خلال 2025.. إزالة 6 آلاف و866 إعلاناً مخالفاً وترخص 29 ألف آخرين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم منظومة الإعلانات، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، موجّهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، أوضحت المهندسة أميرة محمد الشحات، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة ومحكومة لتنظيم الإعلانات، تستهدف ضبط الإيقاع الإعلاني بالشوارع والميادين، وتقنين أوضاع الإعلانات المخالفة، بما يحقق الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، ويحافظ على الذوق العام والمظهر الحضاري.

وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على المتابعة الدورية، وتكثيف الحملات الميدانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الإنضباط وتعظيم موارد الدولة.

ولفتت إلى أنه يتم تنفيذ حملات يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة (٦ آلاف و٦٦٨ ) إعلاناً مخالفاً وترخيص ( ٢٩ ألف و ٤١٢ ) إعلاناً على مدار عام ٢٠٢٥، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشياً مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين العامة، وتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات بكل حزم، مع إزالة كافة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق الانضباط، ويسهم في تعظيم موارد الدولة وتحسين الصورة البصرية للمدن.