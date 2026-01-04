بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من إنشاء وتطوير ٥٣ مدرسة وإدارة تعليمية بواقع ٧٣٤ فصلاً دراسياً بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت ٩٠٠ مليون و٦٠٠ ألف جنيه، وذلك على مدار عام ٢٠٢٥ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة، والمساهمة في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة وبناء مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ أن الدولة تضع ملف التعليم في صدارة أولوياتها، بإعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة للطلاب.

وثمن محافظ الشرقية الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير ٥٣ مدرسة وإدارة تعليمية بواقع (٧٣٤) فصلاً دراسياً بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت ٩٠٠ مليون و٦٠٠ ألف جنيه للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، وخفض الكثافات الطلابية داخل الفصول بصورة تدريجية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب.

من جانبه استعرض المهندس محمد صابر محمد هاشم مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية المشروعات والإنجازات التي حققتها الهيئة علي مدار عام ٢٠٢٥ بمحافظة الشرقية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من عدداً من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه في مركز أبو حماد تم تنفيذ ١١ مشروع بواقع ١٤٢ فصل بتكلفة إجمالية بلغت ١٦٠ مليون و ٩٠٠ ألف جنيه وفي مركز أبوكبير تم تنفيذ مدرسة واحدة بواقع ٣٣ فصلاً بتكلفة إجمالية بلغت ٢٤ مليون جنيه.

وشهد مركز الحسينية تنفيذ مدرسة واحدة بواقع ٢٢ فصلاً بتكلفة إجمالية بلغت ١٨ مليون و٥٠٠ ألف جنيه وفي مركز أولاد صقر تم تنفيذ مدرسة واحدة بواقع ٩.فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٨ ملايين و٩٠٠ ألف جنيه.