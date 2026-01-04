قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين العامة، بما يحقق السيولة المرورية، ويعيد الإنضباط والمظهر الحضاري، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود وعدم التهاون حتى القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الحلقة بقيادة عبد العاطي عبد الفتاح رئيس الحي وبحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة لإعادة الانضباط للمنطقة وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى للمنطقة.

ولاستعادة الانضباط بالشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، شملت شارع بورسعيد وعددًا من الشوارع الفرعية،كما تم متابعه أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع بالوردية الثانية.

ولفرض سيادة القانون علي المتعديين شهدت شوارع سعد زغلول وهندسة الري حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات تحت إشراف الأستاذ اشرف عامر رئيس المركز وبحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم متابعه أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع بالوردية الثانية.

وشدد محافظ الشرقية علي أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الإلتزام وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين العامة.

