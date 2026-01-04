حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين العامة، بما يحقق السيولة المرورية، ويعيد الإنضباط والمظهر الحضاري، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود وعدم التهاون حتى القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الحلقة بقيادة عبد العاطي عبد الفتاح رئيس الحي وبحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة لإعادة الانضباط للمنطقة وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى للمنطقة.

ولاستعادة الانضباط بالشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، شملت شارع بورسعيد وعددًا من الشوارع الفرعية،كما تم متابعه أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع بالوردية الثانية.

ولفرض سيادة القانون علي المتعديين شهدت شوارع سعد زغلول وهندسة الري حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات تحت إشراف الأستاذ اشرف عامر رئيس المركز وبحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم متابعه أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع بالوردية الثانية.

وشدد محافظ الشرقية علي أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الإلتزام وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين العامة.