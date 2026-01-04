«بن شرقي» يعود لتدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابة

يستعد النجم المغربي أشرف بن شرقي للانتظام في تدريبات فريقه الأهلي غدًا، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن التدريبات والمباريات الأخيرة.

وأكد الجهاز الفني أن اللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية،

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

تتويج المغرب

ونجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.