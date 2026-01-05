انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

دخل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والدكتورة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الهواء خلال لقاء ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

ووجهت الدكتورة نيفين إسكندر، حديثها للكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قائلة “مشكلتك أنك بتطلق كلام في الهواء”، خاصة بعد حديثه على انتخابات مجلس النواب.

ليرد عليها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قائلا “انا مش هرد عشان انتي أد بنتي، وأنا شخصيا شايف اللي ينجح بـ 5% من البرلمان يخجل أنه يتكلم”.

وأكد مجدي الجلاد، أن مشكلته الرئيسية مع العملية السياسية التي وصلت لذلك، فقانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر نتج عنها أزمة أن تكون الانتخابات الحالية، اطول انتخابات في تاريخ مصر والعملية البرلمانية.

وأشار مجدي الجلاد إلى أن الأحزاب قالت أهجموا على مجدي الجلاد بعد تصريحاتي، والعملية الإنتخابية كان بها مشكلة ولذلك تدخل الرئيس السيسي وتمت إعادة العملية الانتخابية ولسة بنتكلم أنه بطلق تصريحات في الهواء.

لترد النائبة نيفين اسكندر أن الرئيس السيسي تدخل عشان اللي حصل في الانتخابات خلال المرحلة الأولى، وهناك ما يفوق من 40 عضو من الأحزاب المعارضة.