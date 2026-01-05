قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

مجدي الجلاد
مجدي الجلاد
محمود محسن

دخل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والدكتورة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الهواء خلال لقاء ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

ووجهت الدكتورة نيفين إسكندر، حديثها للكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قائلة “مشكلتك أنك بتطلق كلام في الهواء”، خاصة بعد حديثه على  انتخابات مجلس النواب.

ليرد عليها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قائلا “انا مش هرد عشان انتي أد بنتي، وأنا شخصيا شايف اللي ينجح بـ 5% من البرلمان يخجل أنه يتكلم”.

وأكد مجدي الجلاد، أن مشكلته الرئيسية مع العملية السياسية التي وصلت لذلك، فقانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر نتج عنها أزمة أن تكون الانتخابات الحالية، اطول انتخابات في تاريخ مصر والعملية البرلمانية.

وأشار مجدي الجلاد إلى أن الأحزاب قالت أهجموا على مجدي الجلاد بعد تصريحاتي، والعملية الإنتخابية كان بها مشكلة ولذلك تدخل الرئيس السيسي وتمت إعادة العملية الانتخابية ولسة بنتكلم أنه بطلق تصريحات في الهواء.

 لترد النائبة نيفين اسكندر أن الرئيس السيسي تدخل عشان اللي حصل في الانتخابات خلال المرحلة الأولى، وهناك ما يفوق من 40 عضو من الأحزاب المعارضة.

