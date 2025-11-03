مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن نظام القائمة المطلقة خلال إنتخابات مجلس النواب القادمة، لا يصلح مع النموذج المصري، مشيرا إلى أن أي تحالف حزبي يدخل الإنتخابات يكون تحالف سياسي وانتخابي قائم على أفكار وأيدلوجيات واضحة.

وقال مجدي الجلاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن البرلمان الماضي كان به عدد من الأحزاب المعينة، ولكن خلال الانتخابات الحالية ستشهد أول مشاركة من حزب الجبهة الوطنية.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن هناك 284 مقعد داخل القوائم لم يتم الإتفاق عليهم، إضافة إلى أنه تم استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 رئيس لجنة، كانوا مشرفين على الإنتخابات السابقة.



