عند الإصابة بالكحة أو التهابات الجهاز التنفسي، يركّز كثيرون على الأدوية والعلاجات، لكنهم يغفلون دور الطعام في تهدئة السعال أو زيادته.

في الواقع، ما نتناوله يوميًا قد يكون عاملًا حاسمًا في سرعة التعافي أو استمرار الكحة لفترة أطول.



احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

بعض الأطعمة تهيّج الحلق وتزيد الإفرازات، بينما توجد أطعمة أخرى تساعد على تهدئة الجهاز التنفسي وتخفيف حدة السعال بشكل ملحوظ، وذلك وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.



أطعمة قد تزيد الكحة سوءًا

الأطعمة المقلية والدسمة

الأطعمة الغنية بالدهون، مثل المقليات والوجبات السريعة، تُبطئ عملية الهضم وتزيد من فرص حدوث الارتجاع المعدي، وهو أحد الأسباب الشائعة للكحة المستمرة، كما أنها قد تؤدي إلى زيادة إفراز المخاط، ما يفاقم السعال.

منتجات الألبان كاملة الدسم

يعتقد البعض أن الحليب يهدئ الحلق، لكن في حالات معينة، خاصة مع نزلات البرد أو الحساسية، قد يؤدي إلى زيادة سماكة المخاط في الحلق والأنف، ما يسبب تهيجًا مستمرًا وكحة متكررة.

الأطعمة الحارة جدًا

رغم أن التوابل قد تساعد أحيانًا في فتح الأنف، فإن الإفراط في تناول الأطعمة حارة؛ قد يهيّج الحلق، ويزيد من الشعور بالحرقة والسعال، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات الحلق.

المشروبات الباردة والمثلجات

تؤدي المشروبات الباردة إلى انقباض الأوعية الدموية في الحلق، ما يزيد من تهيج الأغشية المخاطية، وقد يطيل مدة الكحة، خصوصًا في فصل الشتاء.

السكريات والحلويات

الإفراط في تناول السكريات قد يضعف جهاز المناعة ويزيد من الالتهابات، كما أنها تشجع على نمو البكتيريا في الحلق، ما قد يفاقم السعال.

أطعمة ومشروبات تهدئ الكحة فورًا

العسل الطبيعي

يُعد العسل من أفضل المهدئات الطبيعية للكحة، حيث يساعد على تغليف الحلق وتخفيف التهيج. يمكن تناوله مباشرة أو إضافته إلى كوب من الماء الدافئ أو الليمون.

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد على تهدئة الحلق وتقليل نوبات السعال، خاصة الكحة الجافة، يمكن تناوله كمشروب دافئ أو إضافته للطعام.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات طبيعية تعزز المناعة وتقاوم العدوى، ما يساعد في تخفيف أعراض الكحة المرتبطة بنزلات البرد.

الشوربة الدافئة

شوربة الخضار أو الدجاج تساعد على ترطيب الحلق وتخفيف الاحتقان، كما تسهم في تسييل الإفرازات المخاطية، ما يقلل من السعال.

الأعشاب المهدئة

بعض الأعشاب مثل اليانسون، والبابونج، والزعتر، تساعد على تهدئة الشعب الهوائية وتخفيف السعال، خاصة عند تناولها دافئة.

نصائح غذائية مهمة أثناء الكحة

الإكثار من شرب السوائل الدافئة.

تجنب الأطعمة المهيّجة للحلق.

تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة.

عدم النوم مباشرة بعد الأكل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت الكحة أكثر من 3 أسابيع، أو كانت مصحوبة بضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو ارتفاع في درجة الحرارة؛ فيجب مراجعة الطبيب فورًا، لتحديد السبب، والعلاج المناسب.