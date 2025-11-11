علاج الكحة الناشفة ليلا.. طرق طبيعية وأدوية تهدئة السعال قبل النوم

الكحة الناشفة (الجافة) ليلًا مزعجة جدًا، خصوصًا لأنها تمنع النوم، لكن في الغالب يمكن تهدئتها بطرق بسيطة حسب السبب. إليك أهم طرق علاج الكحة الجافة ليلًا:



علاجات منزلية فعالة:

شرب سوائل دافئة مثل:

الينسون، الزنجبيل، أو مشروب العسل والليمون.

تساعد على تهدئة الحلق وتخفيف تهيّج الجهاز التنفسي.

ملعقة عسل قبل النوم

تهدئ الحلق وتقلل السعال. (غير مناسبة للأطفال دون سنة).

ترطيب الجو في غرفة النوم

استخدمي جهاز ترطيب (Humidifier) أو ضعي إناء ماء قرب السرير لتقليل جفاف الهواء.



رفع الرأس أثناء النوم

بوضع وسادة إضافية لتقليل ارتجاع الحموضة أو تراكم المخاط.

تجنب المهيجات

مثل دخان السجائر، العطور القوية، أو الغبار.



علاجات دوائية (بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي):

شراب مهدئ للكحة الجافة مثل:

Tussivan N أو Bronchicum Elixir أو Sinecod (حسب العمر والحالة).

مضاد للحساسية (إذا كانت الكحة تحسسية):

مثل Loratadine أو Cetirizine مساءً.

بخاخ أنفي ملحي

لو كان السبب احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.



متى تراجعين الطبيب:

الكحة استمرت أكثر من أسبوعين.

مصحوبة بصفير أو ضيق تنفس.

مع بلغم مدمم أو ارتفاع حرارة.

لو الطفل يعاني من الكحة أثناء النوم فقط (قد يكون ارتجاع أو تحسس).

