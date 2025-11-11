بورصة أبو ظبي.. أرباح لولو للتجزئة ترتفع بنسبة 2.4%

ارتفع صافي دخل شركة لولو للتجزئة القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.4% مسجلا 35.9 مليون دولار، كما ارتفعت إيرادات الفترة بحوالي 2% إلى 1.8 مليار دولار.

وافتتحت الشركة 6 متاجر جديدة خلال الربع الثالث، مقابل اغلاق متجرين.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تراجع الربح بحوالي 11.7% إلى 162.9 مليون دولار، رغم نمو الإيرادات بنسبة 4.7% إلى 5.9 مليار دولار.

وتراجعت أرباح الفترة بسبب تسجيل لا شيء خلال الفترة ضمن بند العمليات المتوقفة مقابل ما قيمته 32.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي دين لولو للتجزئة القابضة نحو 2.6 مليار دولار بما يعادل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند إلى 3.2 ضعف.