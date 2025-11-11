قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
رغم اعتراض البعض.. الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء وحدة استخبارات جديدة
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي
اقتصاد

بورصة أبو ظبي.. أرباح لولو للتجزئة ترتفع بنسبة 2.4%

شركة لولو للتجزئة القابضة
شركة لولو للتجزئة القابضة
وكالات

ارتفع صافي دخل شركة لولو للتجزئة القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.4% مسجلا 35.9 مليون دولار، كما ارتفعت إيرادات الفترة بحوالي 2% إلى 1.8 مليار دولار.

وافتتحت الشركة 6 متاجر جديدة خلال الربع الثالث، مقابل اغلاق متجرين.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تراجع الربح بحوالي 11.7% إلى 162.9 مليون دولار، رغم نمو الإيرادات بنسبة 4.7% إلى 5.9 مليار دولار. 

وتراجعت أرباح الفترة بسبب تسجيل لا شيء خلال الفترة ضمن بند العمليات المتوقفة مقابل ما قيمته 32.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي دين لولو للتجزئة القابضة نحو 2.6 مليار دولار بما يعادل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند إلى 3.2 ضعف.

استهلاك سلع فوائد

