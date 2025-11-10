طرق فعالة لإزالة حبر الانتخابات من الملابس دون إتلافها

مع انتهاء يوم الانتخابات، تواجه كثير من السيدات مشكلة البقع العنيدة التي يخلفها حبر الانتخابات على الملابس، خاصة بعد المشاركة في الإدلاء بالصوت.

ورغم صعوبة إزالة هذه البقع، فإن هناك طرقًا منزلية بسيطة يمكن أن تعيد للملابس شكلها النظيف دون تلف أو بهتان للألوان.

إليك طرق فعّالة لإزالة حبر الانتخابات من الملابس دون إتلافها

أولًا: التحقق من نوع القماش

قبل أي خطوة، اختبري الطريقة على جزء صغير من القماش للتأكد من أنها لا تُبهت اللون.

1. الكحول الطبي (السبيرتو)

ضعي كمية صغيرة من الكحول على قطعة قطن.

امسحي بقعة الحبر بلطف من الخارج إلى الداخل حتى تبدأ البقعة في الاختفاء.

اغسلي القطعة بالماء الفاتر والصابون بعد ذلك.

فعّالة خصوصًا مع القطن والملابس الفاتحة اللون.

2. معجون الأسنان الأبيض

ضعي طبقة من معجون الأسنان غير الجلّ على البقعة.

اتركيه من 10 إلى 15 دقيقة ثم افركيه بلطف بفرشاة ناعمة.

اشطفي بالماء واغسلي القطعة كالمعتاد.

يناسب الملابس الحساسة مثل الحرير أو الأقمشة الناعمة.

3. خل + نشا

امزجي ملعقة خل مع ملعقة نشا حتى تحصلي على عجينة.

ضعيها على البقعة واتركيها حتى تجف تمامًا.

افركيها برفق ثم اغسلي الملابس.

مزيج طبيعي وآمن على معظم الأقمشة.

4. مزيل الحبر التجاري

يمكن استخدام مزيل البقع المخصص للأحبار والمتوفر في السوبرماركت.

اتبعي التعليمات على العبوة بدقة.

نصائح مهمة:

لا تستخدمي الماء الساخن في البداية لأنه يُثبت الحبر.

لا تفركي البقعة بقوة حتى لا تنتشر أكثر.

من الأفضل معالجة البقعة فور حدوثها.