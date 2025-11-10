بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

كشفت شركة BYD عن رفع سعر سيارتها الكهربائية الخارقة Yangwang U9 Extreme بمقدار 120 ألف يوان صيني (نحو 16,200 دولار أمريكي) عقب تسجيلها رقمًا قياسيًا جديدًا كأسرع سيارة إنتاجية في العالم.

وبعد هذه الزيادة؛ أصبح السعر الرسمي للطراز في الصين 1.8 مليون يوان بدلًا من 1.68 مليون يوان.

مواصفات وعروض BYD U9

إلى جانب الزيادة السعرية، تقدم بي واي دي حزمة عروض خاصة على السيارة حتى نهاية العام الجاري، تشمل ضمانًا شاملًا لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر يغطي كامل المنظومة الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة وتوفير خيارات إضافية للبيع أو الاستبدال للعملاء.

U9 أداء استثنائي وأرقام قياسية

نجحت Yangwang U9 Extreme في الوصول إلى سرعة قصوى بلغت 496.22 كم/س على حلبة بابينبرج الألمانية المعتمدة للاختبارات، كما أنهت جولتها على حلبة نوربورجرينج في زمن 6 دقائق و59 ثانية و157 جزءًا من الثانية، لتصبح أول سيارة كهربائية إنتاجية تحقق هذا الإنجاز.

تعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية تولد قوة إجمالية تبلغ 1,306 حصانًا وعزم دوران 1,680 نيوتن.متر، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.36 ثانية، مع مدى سير يبلغ 450 كم في الشحنة الواحدة.

يتجلى الطابع الرياضي في تصميم السيارة من خلال الاستخدام المكثف لألياف الكربون في الواجهة الأمامية، ومشتت الهواء الضخم في الخلف، بالإضافة إلى جناح ثابت يعزز الثبات الهوائي عند السرعات العالية.

وقد أعلنت الشركة أن إنتاج Yangwang U9 Extreme سيقتصر على 30 نسخة فقط، مما يرسخ مكانتها كإحدى أكثر السيارات الحصرية في السوق العالمي.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بي واي دي لتوسيع نطاق علامتها Yangwang ومنافسة كبرى الشركات في قطاع السيارات الفاخرة والرياضية، في ظل احتدام المنافسة داخل السوق الصيني الذي يشهد سباقًا محمومًا في مجالات الأداء والتقنيات الكهربائية.