قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
عزة عاطف

كشفت شركة BYD عن رفع سعر سيارتها الكهربائية الخارقة Yangwang U9 Extreme بمقدار 120 ألف يوان صيني (نحو 16,200 دولار أمريكي) عقب تسجيلها رقمًا قياسيًا جديدًا كأسرع سيارة إنتاجية في العالم. 

وبعد هذه الزيادة؛ أصبح السعر الرسمي للطراز في الصين 1.8 مليون يوان بدلًا من 1.68 مليون يوان.

مواصفات وعروض BYD U9

إلى جانب الزيادة السعرية، تقدم بي واي دي حزمة عروض خاصة على السيارة حتى نهاية العام الجاري، تشمل ضمانًا شاملًا لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر يغطي كامل المنظومة الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة وتوفير خيارات إضافية للبيع أو الاستبدال للعملاء.

U9 أداء استثنائي وأرقام قياسية

نجحت Yangwang U9 Extreme في الوصول إلى سرعة قصوى بلغت 496.22 كم/س على حلبة بابينبرج الألمانية المعتمدة للاختبارات، كما أنهت جولتها على حلبة نوربورجرينج في زمن 6 دقائق و59 ثانية و157 جزءًا من الثانية، لتصبح أول سيارة كهربائية إنتاجية تحقق هذا الإنجاز.

تعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية تولد قوة إجمالية تبلغ 1,306 حصانًا وعزم دوران 1,680 نيوتن.متر، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.36 ثانية، مع مدى سير يبلغ 450 كم في الشحنة الواحدة.

يتجلى الطابع الرياضي في تصميم السيارة من خلال الاستخدام المكثف لألياف الكربون في الواجهة الأمامية، ومشتت الهواء الضخم في الخلف، بالإضافة إلى جناح ثابت يعزز الثبات الهوائي عند السرعات العالية.

وقد أعلنت الشركة أن إنتاج Yangwang U9 Extreme سيقتصر على 30 نسخة فقط، مما يرسخ مكانتها كإحدى أكثر السيارات الحصرية في السوق العالمي.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بي واي دي لتوسيع نطاق علامتها Yangwang ومنافسة كبرى الشركات في قطاع السيارات الفاخرة والرياضية، في ظل احتدام المنافسة داخل السوق الصيني الذي يشهد سباقًا محمومًا في مجالات الأداء والتقنيات الكهربائية.

بي واي دي byd Yangwang U9 Extreme أسرع سيارة كهربائية سيارات كهربائية فاخرة الرياضية في الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

ترشيحاتنا

اسماعيل الليثي

نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

استمرار عمل بعض اللجان الانتخابية بسبب الإقبال رغم انتهاء موعد التصويت

انتخابات مجلس النواب

محافظ الإسكندرية يكشف عن تفاصيل اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب داخل المحافظة

بالصور

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد