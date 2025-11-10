استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

قدمت مذيعه صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل محيط لجان الإقتراع في منطقة البحر الأعظم وتحديدا أمام مدرسه الفاروق حيث شهد محيط لجان الإقتراع أنتشار أمنى مكثف مع قرب إغلاق باب الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب .

كانت قوات الشرطة كثفت من تواجدها في الشوارع قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب وذلك ضمن استعدادات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين إنتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى الجمهورية.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كل قطاعاتها؛ بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية النتخابية، حيث تضمنت الخطة تسخير كل الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني.

وشملت الخطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.

وتمتد خطة التأمين إلى حماية المنشآت المهمة والحيوية، وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين خلال فترة الانتخابات.